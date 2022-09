Attacchi agli avversari e a Marco Intravaia, ieri a Monreale il Cateno De Luca show (Di domenica 18 settembre 2022) Monreale – Un comizio che non ha deluso le attese. Sul palco della piazza Guglielmo II di Monreale Cateno De Luca ieri sera ha messo in scena il suo show. Per circa un’ora e mezza il candidato “sindaco” della Sicilia ha arringato un centinaio di persone (con punte forse anche di 150) che sono rimaste fino alla fine ad ascoltare i suoi Attacchi agli avversari. Perché il comizio, più che finalizzato alla presentazione del suo programma elettorale, è stato un tentativo continuo di demolire gli altri candidati alla carica di governatore della Sicilia. A partire da Armao, “leader degli indignati nel 2017 che è poi diventato il vicepresidente della regione, ma si candida contro Musumeci”, per passare al candidato del Movimento Cinque ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 18 settembre 2022)– Un comizio che non ha deluso le attese. Sul palco della piazza Guglielmo II diDesera ha messo in scena il suo. Per circa un’ora e mezza il candidato “sindaco” della Sicilia ha arringato un centinaio di persone (con punte forse anche di 150) che sono rimaste fino alla fine ad ascoltare i suoi. Perché il comizio, più che finalizzato alla presentazione del suo programma elettorale, è stato un tentativo continuo di demolire gli altri candidati alla carica di governatore della Sicilia. A partire da Armao, “leader degli indignati nel 2017 che è poi diventato il vicepresidente della regione, ma si candida contro Musumeci”, per passare al candidato del Movimento Cinque ...

