Atp Metz 2022, Luca Nardi out al primo turno di qualificazioni: Piros vince in tre set (Di domenica 18 settembre 2022) Luca Nardi saluta il torneo Atp di Metz 2022 al primo turno di qualificazioni. Il tennista italiano classe 2003, infatti, viene sconfitto in tre set 6-4 5-7 2-6 dall'ungherese Zsombor Piros. L'azzurro parte bene nel match, riuscendo a centrare il break nel primo set, che gli consente di chiudere sul punteggio di 6-4. Nardi gioca bene anche nel secondo parziale, dove regna una situazione di sostanziale equilibrio, che viene rotto dal break dell'ungherese. Quest'ultimo con un 7-5 rimette tutto in equilibrio e porta la contesa al terzo. Nel momento decisivo l'azzurro cala di rendimento, così Piros ne approfitta per prendere il largo strappando il servizio al rivale per ben due volte.

