Atletico-Real 0-1, gol di Rodrygo (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) Arriva al 18esimo il gol che sblocca il derby tra l’Atletico e il Real, una magia targata Tchouameni-Rodrygo. I due, rispettivamente classe 2000 e 2001, hanno scherzato la difesa dei colchoneros in maniera quasi ridicola. Ad aprire l’azione è il brasiliano, che serve il compagno e si butta velocissimo in area. Tchouameni addomestica la sfera e poi trova uno splendido corridoio che scavalca tutta la difesa avversaria. Per Rodrygo è un gioco da ragazzi battere Oblak e fare 1-0. WHAT A GOAL Rodrygo! TCHOUAMENI pic.twitter.com/OsPkcer7wD — TC (@totalcristiano) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Arriva al 18esimo il gol che sblocca il derby tra l’e il, una magia targata Tchouameni-. I due, rispettivamente classe 2000 e 2001, hanno scherzato la difesa dei colchoneros in maniera quasi ridicola. Ad aprire l’azione è il brasiliano, che serve il compagno e si butta velocissimo in area. Tchouameni addomestica la sfera e poi trova uno splendido corridoio che scavalca tutta la difesa avversaria. Perè un gioco da ragazzi battere Oblak e fare 1-0. WHAT A GOAL! TCHOUAMENI pic.twitter.com/OsPkcer7wD — TC (@totalcristiano) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista.

