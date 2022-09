WTA Portorose 2022 | decisa la finale | Rybakina sfiderà Siniakova

(Di sabato 17 settembre 2022) Sarà Elena-Katerinaladel WTA 250 di. Sul cemento sloveno la kazaka e la ceca hanno vinto le loro rispettive semifinali e domani si scontreranno per contendersi il titolo (nei precedenti tra le dueè avanti per 4-2). Nel primo incontro della serata Elenaha annientato la rumena Ana Bogdan. La kazaka (testa di serie n.3) ha dominato in entrambi i set e si è imposta con un nettissimo 6-1 6-1. Grazie a questo successo la classe 1999 ha conquistato la sua decimain carriera e domani andrà in cerca del suo quarto trionfo. Nell’altro match della serata è arrivato il successo di Katerina. Dopo aver sconfitto oggi pomeriggio l’azzurra Jasmine Paolini nei quarti di...

Il set decisivo si apre con la ceca in fuga sul 3 - 0 grazie al break a quindici ottenuto nel secondo gioco. Paolini reagisce, trova il controbreak nel quinto game, poi non ci sono altri strappi. Si ...Jasmine Paolini si arrende a Katerina Siniakova e vede arrestarsi la sua difesa del titolo neldi2022 . In un match rinviato a più riprese per la pioggia che si è abbattuta sulla città slovena, la giocatrice azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6 - 2 3 - 6 7 - 6 dopo ...