Ultime Notizie – Morto Henry Silva, addio al ‘cattivo dalla faccia di gomma’ (Di sabato 17 settembre 2022) Ha interpretato soprattutto delinquenti, sicari e ogni altro personaggio nefasto o minaccioso, ma era orgoglioso della sua capacità di recitare ogni cattivo in modo diverso: l’attore statunitense Henry Silva, protagonista di 140 film tra i quali “Colpo grosso”, “Va’ e uccidi” e “Johnny Cool, messaggero di morte”, è Morto alla vigilia del 96esimo compleanno mercoledì 14 settembre per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills a Los Angeles, come ha annunciato il figlio Scott Silva a “The Hollywood Reporter”. Figlio unico di genitori di origini siciliane e spagnole – aveva smentito le voci che lo volevano portoricano – Silva era nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 15 settembre 1926 ed era cresciuto ad Harlem. Era stato ribattezzato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Ha interpretato soprattutto delinquenti, sicari e ogni altro personaggio nefasto o minaccioso, ma era orgoglioso della sua capacità di recitare ogni cattivo in modo diverso: l’attore statunitense, protagonista di 140 film tra i quali “Colpo grosso”, “Va’ e uccidi” e “Johnny Cool, messaggero di morte”, èalla vigilia del 96esimo compleanno mercoledì 14 settembre per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills a Los Angeles, come ha annunciato il figlio Scotta “The Hollywood Reporter”. Figlio unico di genitori di origini siciliane e spagnole – aveva smentito le voci che lo volevano portoricano –era nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 15 settembre 1926 ed era cresciuto ad Harlem. Era stato ribattezzato ...

