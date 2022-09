Truffa ai danni di un 80enne sangiorgese: obbligo di dimora per un 21enne (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella serata di ieri, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un ventunenne residente nel napoletano, gravemente indiziato di aver perpetrato il delitto di Truffa aggravata in danno di un ottantenne di San Giorgio del Sannio. L’indagine traeva origine dalla denuncia presentata, nel mese di Settembre 2021, dall’anziana vittima, la quale riferiva che, dopo aver consegnato la somma di euro 1.000,00 e la sua catenina d’oro ad un giovane presentatosi presso la sua abitazione per la consegna di un pacco per conto del nipote, si era resa conto di essere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella serata di ieri, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’dinel comune di residenza nei confronti di un ventunenne residente nel napoletano, gravemente indiziato di aver perpetrato il delitto diaggravata in danno di un ottantenne di San Giorgio del Sannio. L’indagine traeva origine dalla denuncia presentata, nel mese di Settembre 2021, dall’anziana vittima, la quale riferiva che, dopo aver consegnato la somma di euro 1.000,00 e la sua catenina d’oro ad un giovane presentatosi presso la sua abitazione per la consegna di un pacco per conto del nipote, si era resa conto di essere ...

carlo1493 : Il voto al #PD è una truffa! Le elezioni non servono per vincere ma per la sopravvivenza di #Letta. Il suo gruppo d… - LuigiGravagnone : Torino, ennesima truffa ai danni di un anziano: derubato in casa dei risparmi - Zamberlett : RT @MilanoNaturalia: @Agenzia_Ansa la criminale vonderleyen,autrice dei contratti truffa vaccini(veleni,causa di migliaia di morti e danneg… - VeritaBocca : @zagoramo @LaNotiziaTweet Finiscono nei conti dei ricchi e delle mafie anche adesso. Solo che prima si chiamava tru… - Lunababaccetto : RT @MilanoNaturalia: @Agenzia_Ansa la criminale vonderleyen,autrice dei contratti truffa vaccini(veleni,causa di migliaia di morti e danneg… -