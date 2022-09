Spezia | Nzola | «Contenti per la vittoria | non è una gara come le altre»

(Di sabato 17 settembre 2022) M’Bala, attaccante dello, ha parlato dopo la sfida contro la Sampdoria: le dichiarazioni del giocatore M’Bala, attaccante dello, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Le parole a DAZN. LE PAROLE – «Siamoper ladi oggi in casa davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tanto in campo per loro. Siamo felici. Questa non è una partitale, in settimana il mister di ha detto di metterci subito intensità. Lo abbiamo fatto. Il gol di Sabiri è stato più bello, ma il mio ha portato i punti alla squadra.è contro, sono io contro me stesso. È una cosa mentale. Se sto bene posso fare grandi cose». L'articolo proviene da Calcio News ...

Il portiere della Samp però non può nulla al 72', quandos'inserisce alla grande sul cross di Holm e firma il 2 - 1 dello. Nel finale i blucerchiati tentato il tutto per tutto per ...Commenta per primo Mbala, attaccante dello, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria 'Siamo contenti di aver vinto davanti ai nostri tifosi, abbiamo vinto per loro. Contro la Sampdoria non è una ...Sconfitta pesantissima per Giampaolo, che rimane penultimo a quota due. Ottimo lo Spezia di Gotti, otto punti e grandissima partenza.C'è un pezzetto della Liguria, tinto di bianconero, che fa festa. E un altro, sponda Genova blucerchiata, preoccupato. Il derby tra Spezia e Sampdoria se lo prendono Luca Gotti e i ...