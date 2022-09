SERIE B, LA REGGINA DI INZAGHI CONTINUERA’ A STUPIRE? (Di sabato 17 settembre 2022) La REGGINA di Pippo INZAGHI, è in testa alla classifica di SERIE B grazie ai dodici punti arrivati dopo cinque partite giocate. Nell’ultima partita di campionato, alla REGGINA, è bastato il gol di Canotto su assist di Menez per aggiudicarsi la vittoria e portarsi a casa i tre punti contro il Pisa, ultimo in classifica. La squadra dell’ex attaccante del Milan, sembra non avere punti deboli, avendo segnato undici gol e subendone solo due in cinque partite; a convincere, sono anche la solidità e il gioco messo in campo dalla REGGINA, spinta soprattutto dall‘entusiasmo dei suoi tifosi, entusiasmo fatto vedere già quest’estate all’arrivo del nuovo allenatore. La REGGINA ospita in casa il Cittadella, uscita vittoriosa dalla sfida contro il Frosinone grazie alla rete di Beretta, arrivata al ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 17 settembre 2022) Ladi Pippo, è in testa alla classifica diB grazie ai dodici punti arrivati dopo cinque partite giocate. Nell’ultima partita di campionato, alla, è bastato il gol di Canotto su assist di Menez per aggiudicarsi la vittoria e portarsi a casa i tre punti contro il Pisa, ultimo in classifica. La squadra dell’ex attaccante del Milan, sembra non avere punti deboli, avendo segnato undici gol e subendone solo due in cinque partite; a convincere, sono anche la solidità e il gioco messo in campo dalla, spinta soprattutto dall‘entusiasmo dei suoi tifosi, entusiasmo fatto vedere già quest’estate all’arrivo del nuovo allenatore. Laospita in casa il Cittadella, uscita vittoriosa dalla sfida contro il Frosinone grazie alla rete di Beretta, arrivata al ...

