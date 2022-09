Santon e l'addio al calcio: 'Grazie a Inter, Roma e a chi ha creduto in me' (Di sabato 17 settembre 2022) Davide Santon in una lunga lettera d'addio su Instagram ha analizzato la sua carriera e motivato il suo prematuro ritiro al calcio giocato a 31 anni , ringraziando tutte le società ( Inter, Cesena , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 settembre 2022) Davidein una lunga lettera d'su Instagram ha analizzato la sua carriera e motivato il suo prematuro ritiro algiocato a 31 anni , ringraziando tutte le società (, Cesena , ...

CorSport : #Santon e l'addio al calcio: 'Grazie a #Inter, #Roma e a chi ha creduto in me' ?? - sportli26181512 : #Santon e l'addio al calcio: 'Grazie a Inter, #Roma e a chi ha creduto in me': L'ex difensore azzurro ha annunciato… - PagineRomaniste : #Santon dopo l'addio al calcio: 'Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile, umiliante e stimolante' #ASRoma - romanewseu : Santon e il suo addio al calcio: “Grazie Roma e tutti i club che hanno creduto in me e mi hanno migliorato” ??… - verdiana_v : RT @LAROMA24: Instagram, Santon e l'addio al calcio: 'Ho vissuto una montagna russa di eventi. Grazie ai club che hanno creduto in me' (FOT… -