Salvini torna a Pontida, scontro con Draghi sulla Russia (Di sabato 17 settembre 2022) Col sorpasso di Giorgia Meloni, le accuse sui rapporti con la Russia, i no di Mario Draghi a scostamento di bilancio e pace fiscale, Matteo Salvini torna a Pontida per provare a recuperare centralità nel dibattito e consensi nelle urne. Per ora i titoli sono sulla questione russa, su cui ormai è scontro aperto col premier: "Oltre che a parlare di pupazzi, spero che Draghi trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro", ha detto il segretario leghista arrivando a un incontro a Milano. "I miei rapporti col premier? Corretti, da parte mia", ha rincarato.Clima teso, dunque, alla vigilia del raduno nel bergamasco che manca da tre anni: colpa ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) Col sorpasso di Giorgia Meloni, le accuse sui rapporti con la, i no di Marioa scostamento di bilancio e pace fiscale, Matteoper provare a recuperare centralità nel dibattito e consensi nelle urne. Per ora i titoli sonoquestione russa, su cui ormai èaperto col premier: "Oltre che a parlare di pupazzi, spero chetrovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro", ha detto il segretario leghista arrivando a un incontro a Milano. "I miei rapporti col premier? Corretti, da parte mia", ha rincarato.Clima teso, dunque, alla vigilia del raduno nel bergamasco che manca da tre anni: colpa ...

GiovaQuez : Salvini: “Io sono pagato dagli italiani per risolvere i loro problemi non per parlare di Russia, Orban e Putin. Io… - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - Sole3Serena : @Agenzia_Ansa Salvini, torna a fare il DJ al Papetee che è meglio. Ops! Dimenticavo! Restituisci i 49 milioni che hai fregato! - bottari12 : #Controcorrente si torna alle calende solo per Salvini quindi - Romy44224741 : RT @GiovaQuez: Salvini: “Io sono pagato dagli italiani per risolvere i loro problemi non per parlare di Russia, Orban e Putin. Io voglio pa… -