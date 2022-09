Regina Elisabetta, anche David Beckham in fila per 12 ore per renderle omaggio: «Ma ne è valsa la pena» (Di sabato 17 settembre 2022) Davanti alle tante ore di attesa per il feretro della Regina Elisabetta, non ci sono figli e figliastri: anche le celebrità si ritrovano a dover aspettare in piedi. È il caso... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Davanti alle tante ore di attesa per il feretro della, non ci sono figli e figliastri:le celebrità si ritrovano a dover aspettare in piedi. È il caso...

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Alberto_Today : Il funerale della regina Elisabetta e la polemica cinese. Andrea alla veglia in divisa - Luxgraph : Il funerale della regina Elisabetta e la polemica cinese. Andrea alla veglia in divisa #corriere #news #2022… -