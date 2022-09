Napoli | riesplode la faida di camorra | sparatoria nel pomeriggio Due feriti

(Di sabato 17 settembre 2022)la guerra dia Ponticelli. Dopo l’auto data alle fiamme, un agguato è avvenuto ieri sera intorno alle 18 in via Carlo Miranda. Due uomini sono rimasti. Ponticelli,ladi: dueA finire sotto i colpi del clan Bruno Esposito, 43 anni, e Salvatore Castellano, 42 anni, entrambi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Internapoli

...inevitabilmente la polemica politica. Ad attaccare a muso duro è la Lega di Matteo ... Con il solito silenzio, il sindacoe lo stesso Vincenzo De Luca, sono complici di una sinistra ...Gli episodi di violenza purtroppo si ripetono ed ogni volta la polemica sulla sicurezza. ... Ma intanto risse e ferimenti sono all'ordine del giorno, ae provincia. Come ad Ottaviano, ... “Infami e cornuti”, colpi di pistola e auto in fiamme: riesplode la faida di camorra a Napoli Si indaga sull’auto data alle fiamme l’altra notte verso le 2 a via Carlo Miranda nel quartiere Ponticelli. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’auto, completamente dannegg ...