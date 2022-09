Meteo-Giuliacci: tutto in 24 ore, neve e crollo termico. Ecco dove (Di sabato 17 settembre 2022) Primi fiocchi di neve a metà settembre. Per alcune zone dell'Italia è arrivato il momento di salutare definitivamente l'estate. Lo conferma Mario Giuliacci. Sul sito del Meteorologo, infatti, si prevede l'arrivo di un improvviso crollo termico tra venerdì sera e la giornata di sabato 17 settembre. Addirittura l'arco alpino vedrà le prime nevicate, con piogge e temporali che dal Nord Est scivoleranno lungo il versante Adriatico. Qui non mancheranno forti raffiche di vento e mareggiate. Anche le temperature subiranno un drastico cambiamento, scendendo in alcuni casi fino a 15°C. Non va meglio la giornata di sabato, quando in mattinata e nel pomeriggio l'Appennino settentrionale sarà attraversato dal maltempo. Oltre al il forte calo termico, precipitazioni a tratti intense, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Primi fiocchi dia metà settembre. Per alcune zone dell'Italia è arrivato il momento di salutare definitivamente l'estate. Lo conferma Mario. Sul sito delrologo, infatti, si prevede l'arrivo di un improvvisotra venerdì sera e la giornata di sabato 17 settembre. Addirittura l'arco alpino vedrà le prime nevicate, con piogge e temporali che dal Nord Est scivoleranno lungo il versante Adriatico. Qui non mancheranno forti raffiche di vento e mareggiate. Anche le temperature subiranno un drastico cambiamento, scendendo in alcuni casi fino a 15°C. Non va meglio la giornata di sabato, quando in mattinata e nel pomeriggio l'Appennino settentrionale sarà attraversato dal maltempo. Oltre al il forte calo, precipitazioni a tratti intense, ...

