“Ma cosa dice?”: Juventus, Allegri spiazza in diretta (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico della Juventus ha analizzato la prossima sfida di campionato: le sue dichiarazioni, però, non sono piaciute alla tifoseria. Il momento resta critico ma la Juventus prova a voltare pagina. Domenica, infatti, è in programma la trasferta sul campo del Monza ultimo in classifica con appena un punto. L’occasione giusta quindi per rialzare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico dellaha analizzato la prossima sfida di campionato: le sue dichiarazioni, però, non sono piaciute alla tifoseria. Il momento resta critico ma laprova a voltare pagina. Domenica, infatti, è in programma la trasferta sul campo del Monza ultimo in classifica con appena un punto. L’occasione giusta quindi per rialzare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ivanscalfarotto : È giusto che uno piccolo malmenato da uno più grosso provi a difendersi, dice Santoro, ma non è giusto che noi lo… - CarloCalenda : Una cosa è emersa in modo chiaro: non ci sono coalizioni di governo di destra e sinistra. È un imbroglio elettorale… - DiMarzio : .@JuventusNextGen, Diego #Stramaccioni: “Vogliamo il salto di categoria”. Cosa dice il regolamento - Angela23763271 : RT @AlbertoLela: - @GiuseppeConteIT dice che grazie a loro il #superbonus è stato sbloccato,balle! Se #Abi ed Agenzie delle entrate non t… - aidacomeseibeII : Mi sbaglio? Se qualcuno mi accusasse di una cosa prima di tutto per difendermi io direi “non sono io”, non cerchere… -