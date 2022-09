LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Taniyeva al comando dopo il primo gruppo, tra poco toccherà a Raffeali e Baldassarri! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Adesso pochi minuti di pausa e poi toccherà al gruppo B con Raffaeli e Baldassarri! 16:07 Questa la top3 dopo il primo gruppo: 1.Elzhana Taniyeva (121.000) 2.Fanni Pignickzi (120.300) 3.Evita Griskenas (119.950) 16:04 Marina Malpica chiude in settima piazza con 116.100. 16:02 ELZHANA Taniyeva VOLA AL comando! La kazaka ottiene 31.650 alle clavette e con un totale di 121.000 è prima. Taniyeva rimpiangerà gli errori commessi al nastro, perchè avrebbe potuto lottare addirittura per una top5. 16:00 Marina Malpica chiude il primo gruppo. 15:58 30.350 alla palla per Ikromova, l’uzbeka chiude con 118.550 ed al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:10 Adesso pochi minuti di pausa e poialB con Raffaeli e16:07 Questa la top3il: 1.Elzhana(121.000) 2.Fanni Pignickzi (120.300) 3.Evita Griskenas (119.950) 16:04 Marina Malpica chiude in settima piazza con 116.100. 16:02 ELZHANAVOLA AL! La kazaka ottiene 31.650 alle clavette e con un totale di 121.000 è prima.rimpiangerà gli errori commessi al nastro, perchè avrebbe potuto lottare addirittura per una top5. 16:00 Marina Malpica chiude il. 15:58 30.350 alla palla per Ikromova, l’uzbeka chiude con 118.550 ed al ...

