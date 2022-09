L’adolescente dietro l’attacco hacker a Uber a cui i dipendenti non hanno creduto

(Di sabato 17 settembre 2022) L’annuncio delè stato fatto giovedì sera. Come descritto dal NYT,si è configurato come una violazione dei dati che ha messo offline molti dei sistemi interni dell’azienda. Secondo quanto emerso, i dati degli utenti sarebbero al sicuro ma sono sorte preoccupazioni rispetto alle vulnerabilità dell’applicazione. Come ha agito il cyber criminale? L’attore avrebbe ottenuto l’accesso ai sistemi interni sfruttando il social engineering, ovvero rubando le credenziali di un dipendente. L’oggetto deldichiarato sono stati i report su bug e vulnerabilità dei sistemi, tutti scaricati prima che il servizio venisse disabilitato.tutto questo ci sarebbe undiciottenne che ha dichiarato quanto stava facendo e a cui i ...

