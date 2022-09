Internet si blocca, italiani nel panico: danni enormi e pioggia di denunce (Di sabato 17 settembre 2022) Internet smette di funzionare e con esso anche noi. Molti italiani hanno già fatto partire diverse denunce per il disservizio, ma cosa è successo? Una vita senza connessione costante e potente ormai è impossibile, ecco perché anche un disservizio della rete può mandare nel panico milioni di italiani che stavano caricando magari una story tattica su Instagram o stavano aspettando su WhatsApp proprio quel messaggio che avrebbe potuto svoltare la loro giornata irreversibilmente. O ancora, non vi ha permesso di leggere l’ultimo articolo di Curiosauro, in questo caso, vi ringraziamo anche per la continua fiducia. Fonte: CanvaInsomma, a prescindere dal motivo, un blocco di Internet, blocca anche noi. Ci sembra ormai così strano non avere tutto a portata di smartphone ... Leggi su curiosauro (Di sabato 17 settembre 2022)smette di funzionare e con esso anche noi. Moltihanno già fatto partire diverseper il disservizio, ma cosa è successo? Una vita senza connessione costante e potente ormai è impossibile, ecco perché anche un disservizio della rete può mandare nelmilioni diche stavano caricando magari una story tattica su Instagram o stavano aspettando su WhatsApp proprio quel messaggio che avrebbe potuto svoltare la loro giornata irreversibilmente. O ancora, non vi ha permesso di leggere l’ultimo articolo di Curiosauro, in questo caso, vi ringraziamo anche per la continua fiducia. Fonte: CanvaInsomma, a prescindere dal motivo, un blocco dianche noi. Ci sembra ormai così strano non avere tutto a portata di smartphone ...

