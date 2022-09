Ginnastica ritmica oggi | Mondiali 2022 | orari 17 settembre | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di sabato 17 settembre 2022)sabato 17va in scena la quarta giornata deidi. A Sòfia (Bulgaria) spazio al concorso generale individuale, è arrivato l’attesissimo momento della finale dellapresente anche alle Olimpiadi. L’Italia si stringe attorno a Sofia Raffaeli, che comanda al termine delle qualifiche. La 18enne marchigiana si è laureata Campionessa del Mondo con palla, cerchio, nastro e ora sogna l’apoteosi anche nell’all-around. L’azzurra parte con tutti i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del titolo, ma dovrà stare molto attenta alla bulStiliana Nikolova, fanno meno paura le tedesche Darja Varfolomeev e Margarita Kolosov. Inanche Milena Baldassarri, che ...

LiaCapizzi : Il leggendario mondo di Sofia Raffaeli ???? La 18enne di Chiaravalle conquista il suo terzo ORO individuale. E’ campi… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - oggiscrivo : Sofia Raffaeli oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica, l'esibizione - LilaLaMarea : RT @LiaCapizzi: Fenomenale Sofia Raffaeli La 18enne di Chiaravalle riscrive La Storia della ginnastica ritmica È ORO al cerchio: prima az… -

La Ct della selezione Italiana di, Emanuela Maccarani, ha parlato dopo il quarto posto delle Farfalle arrivato ai Mondiali di Sofia 2022. Ecco le sue parole: 'Le ragazze erano tese hanno sentito la gara più di ...19.20 L'Italia si è qualificata per le Finali di Specialità e domenica andranno a caccia delle medaglie, ma sono prove non olimpiche ed è inutile negare che sono meno importanti rispetto all'all - ...L'atleta, originaria di Chiaravalle (AN), ha conquistato tre ori (per ora) ai Mondiali di ritmica. Ha dedicato le sue vittorie alle vittime e alle loro famiglie ...L’Italia si era presentata con grandi ambizioni ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica, ma le Farfalle hanno mancato l’assalto al podio a causa di troppi errori commessi nell’esercizio con i tre nastr ...