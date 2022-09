Francesco, la pace e il “moderatismo radicale”. La riflessione di Cristiano (Di sabato 17 settembre 2022) Chi ricorda il dipartimento di Stato di Mike Pompeo ha un ottimo punto di riferimento per capire come non funziona la diplomazia della Santa Sede, sempre ma a maggior ragione ora, al tempo di Francesco e Parolin. Se si apre una ferita profonda come il processo al cardinale Zen, non sarà certo il Vaticano a far sentire il clangore delle sciabole. Il punto infatti non è affermare la propria verità, ma risolvere i problemi, avviare processi di riconciliazione, costruire e garantire diritti. Bearsi della propria condizione di vessati aggrava i problemi, allontana le parti, riduce i diritti acquisiti. Si spiega così la possibilità che davvero il vaticano abbia pensato a un incontro tra il papa e Xi durante le loro visite contemporanee in Kazakistan. Cosa risolverebbe il Vaticano puntando l’indice? Si sentirebbe soddisfatto di cosa? Di una prospettiva diversa per i cinesi, ... Leggi su formiche (Di sabato 17 settembre 2022) Chi ricorda il dipartimento di Stato di Mike Pompeo ha un ottimo punto di riferimento per capire come non funziona la diplomazia della Santa Sede, sempre ma a maggior ragione ora, al tempo die Parolin. Se si apre una ferita profonda come il processo al cardinale Zen, non sarà certo il Vaticano a far sentire il clangore delle sciabole. Il punto infatti non è affermare la propria verità, ma risolvere i problemi, avviare processi di riconciliazione, costruire e garantire diritti. Bearsi della propria condizione di vessati aggrava i problemi, allontana le parti, riduce i diritti acquisiti. Si spiega così la possibilità che davvero il vaticano abbia pensato a un incontro tra il papa e Xi durante le loro visite contemporanee in Kazakistan. Cosa risolverebbe il Vaticano puntando l’indice? Si sentirebbe soddisfatto di cosa? Di una prospettiva diversa per i cinesi, ...

