Elezioni | D' Elia-Valente Pd | ' noi garantiste ma Calenda non cada in stereotipi sessisti'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Siamo garantiste e lo saremo sempre, soprattutto su una vicenda su cui sta indagando la magistratura, ma ricordiamo a Calenda che l'argomento della mancata denuncia è quello più utilizzato contro le donne nei casi di molestie e di violenza". Lo dicono le senatrici del Pd Cecilia D'Elia, coordinatrice nazionale delle Democratiche e Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul Femminicido e la violenza di genere, entrambe candidate al Senato. "Il recente Rapporto dell'Agenzia per i diritti umani dell'Unione europea sulla violenza contro le donne rileva infatti come 8 donne su 10 non denunciano le molestie subite per vergogna, imbarazzo e paura di non essere credute. Un dato che già prima la Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio aveva appurato nelle ...

