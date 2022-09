Elezioni 2022, “Richetti querela Fanpage” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il senatore e presidente di Azione Matteo Richetti ha dato mandato ai propri legali per procedere in sede civile nei confronti di Fanpage, del direttore responsabile e degli altri soggetti responsabili per gli articoli e i video diffamatori nei suoi confronti pubblicati in questi giorni”. Si legge in una nota di Azione. “In tal modo sarà possibile accertare la palese falsità delle accuse mosse nei suoi confronti e dei messaggi telefonici pubblicati dalla testata, senza neppure verificarli”. Richetti, aggiunge l’ufficio stampa di Azione, procederà “in sede penale” oltre che civile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il senatore e presidente di Azione Matteoha dato mandato ai propri legali per procedere in sede civile nei confronti di, del direttore responsabile e degli altri soggetti responsabili per gli articoli e i video diffamatori nei suoi confronti pubblicati in questi giorni”. Si legge in una nota di Azione. “In tal modo sarà possibile accertare la palese falsità delle accuse mosse nei suoi confronti e dei messaggi telefonici pubblicati dalla testata, senza neppure verificarli”., aggiunge l’ufficio stampa di Azione, procederà “in sede penale” oltre che civile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

