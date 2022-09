(Di sabato 17 settembre 2022) Non dovrebbe, la, ma lo fa. Non dovrebbe ma lo fa ogni giorno, di insolentire, a volte oltraggiare persone buone e inoffensive con la sua incurante o voluta mancanza di giustizia. Il professorè esattamente una persona buona …

E di un vero e proprio scontro tra poteri, si tratta nel racconto. In primis quello della difficile ... Caudano e lo scontro con la preside, Okoli e gli insulti dopo Atalanta-Cremonese: quando la realtà se la prende con i buoni Non dovrebbe, la realtà, ma lo fa. Non dovrebbe ma lo fa ogni giorno, di insolentire, a volte oltraggiare persone buone e inoffensive con la sua incurante o voluta mancanza di giustizia. Il professor ...Il riassunto dell'estate del professor Caudano è presto fatta. Casa, letture, qualche lezione, solitudine, pensieri. E lo scontro con la preside che gli ha imposto di salvare il figlio di una collega.