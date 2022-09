Can Yaman, la RAI tenta di tutto per fermarlo | Decisione dell’ultimo minuto: cambia tutto (Di sabato 17 settembre 2022) È uno degli attori più amati del periodo, Can Yaman. La RAI, però, ha preso dei provvedimenti incredibili: vuole provarci Can Yaman (Youtube)Se si dovesse per forza indicare uno dei nomi e dei volti più attesi della stagione televisiva 2022/2023, il nome di Can Yaman ci sarebbe sicuramente. Attore dalla bellezza travolgente, il suo fascino e il suo modo di fare posato ed elegante ha conquistato tutti ancora prima di raggiungere il successo di cui oggi gode. Per lui, il 2023 si preannuncia ricco di appuntamenti ed occasioni: tra pochissimo, sarà su Canale5 in “Viola come il Mare”, con Francesca Chillemi. Nelle ultime ore, però, la RAI ha preso consapevolezza di ciò che questa serie tv significa per i propri palinsesti. La Decisione è arrivata nel giro di pochissimi minuti: per un altro amatissimo ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 settembre 2022) È uno degli attori più amati del periodo, Can. La RAI, però, ha preso dei provvedimenti incredibili: vuole provarci Can(Youtube)Se si dovesse per forza indicare uno dei nomi e dei volti più attesi della stagione televisiva 2022/2023, il nome di Canci sarebbe sicuramente. Attore dalla bellezza travolgente, il suo fascino e il suo modo di fare posato ed elegante ha conquistato tutti ancora prima di raggiungere il successo di cui oggi gode. Per lui, il 2023 si preannuncia ricco di appuntamenti ed occasioni: tra pochissimo, sarà su Canale5 in “Viola come il Mare”, con Francesca Chillemi. Nelle ultime ore, però, la RAI ha preso consapevolezza di ciò che questa serie tv significa per i propri palinsesti. Laè arrivata nel giro di pochissimi minuti: per un altro amatissimo ...

GDS_it : Francesca Chillemi e Can Yaman sono la nuovo coppia dello schermo in Viola come il Mare la serie light crime ambien… - IlContiAndrea : Riparte domani #Amici22 alle 14 In studio a consegnare le maglie agli allievi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christi… - VanityFairIt : Come li vedete insieme? - Tmcsy1 : RT @amicii_news: Ecco alcuni degli ospiti che faranno parte durante il corso della PRIMA puntata di #Amici22: Alessia Marcuzzi, Can Yaman,… - Tmcsy1 : RT @AmiciNotizie22: Ospiti della prima puntata: Can Yaman e Alessia Marcuzzi?? #Amici22 -