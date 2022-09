Calcio: Sottil avverte 'Passato va archiviato, conta ora gara con Inter' (Di sabato 17 settembre 2022) "L'entusiasmo ti fa lavorare con serenità ma non deve diventare appagamento" UDINE - "Sono soddisfatto e adesso dobbiamo continuare. Le partite vecchie vengono archiviate, non ci serve parlare del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) "L'entusiasmo ti fa lavorare con serenità ma non deve diventare appagamento" UDINE - "Sono soddisfatto e adesso dobbiamo continuare. Le partite vecchie vengono archiviate, non ci serve parlare del ...

Luxgraph : Udinese, Sottil: 'L'Inter non è in crisi. Bijol, Beto e Makengo ok' - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Sottil, non staremo a guardarli mentre giocano Testa solo a Inter. Sorpreso… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Inter? Non staremo a guardarli mentre giocano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Inter? Non staremo a guardarli mentre giocano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Inter? Non staremo a guardarli mentre giocano' -