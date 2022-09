Barcellona, non c'è storia con l'Elche. Doppietta di Lewa e vetta raggiunta (Di sabato 17 settembre 2022) Troppa differenza tra Barcellona ed Elche. La squadra di Xavi si è lasciata alle spalle la sconfitta col Bayern e ha vinto 3 - 0 tornando in testa alla Liga in attesa del derby madrileno di domani ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Troppa differenza traed. La squadra di Xavi si è lasciata alle spalle la sconfitta col Bayern e ha vinto 3 - 0 tornando in testa alla Liga in attesa del derby madrileno di domani ...

