Bagno di folla per Conte a Palermo, concluso tour elettorale siciliano (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Bagno di folla per Giuseppe Conte in piazza Verdi a Palermo dove il leader del M5S è stato accolto da un lungo applauso al grido di 'Giuseppe, Giuseppe'. Migliaia i simpatizzanti arrivati davanti al Teatro Massimo per applaudire l'ex Premier che si è presentato sul palco in camicia nera. Con lui anche l'ex Pg di Palermo Roberto Scarpinato, candidato al Senato per il M5S e il candidato alla Presidenza della Regione siciliana Nuccio Di Paola. Si conclude questa sera, dopo tre giorni, la tre giorni di tour elettorale di Conte in Sicilia che ha toccato tutti i capoluoghi di provincia. L'articolo proviene da Italia Sera.

