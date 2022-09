Andrea Nicole e Ciprian sarebbero in crisi, lei è tornata a vivere a Milano (Di sabato 17 settembre 2022) Andrea Nicole e Ciprian sarebbero in crisi Da un po’ di tempo i follower di Andrea Nicole e Ciprian pensano che la coppia sia in crisi. La prova più lampante è il fatto di non mostrarsi più insieme sui social. Ma non solo, i due non vivrebbero nemmeno più insieme e c’è la conferma che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 17 settembre 2022)inDa un po’ di tempo i follower dipensano che la coppia sia in. La prova più lampante è il fatto di non mostrarsi più insieme sui social. Ma non solo, i due non vivrebbero nemmeno più insieme e c’è la conferma che L'articolo proviene da Novella 2000.

BITCHYFit : Ciprian e Andrea Nicole, storia al capolinea: “Crisi seria” - inc0erente : in che senso possibile rottura tra andrea nicole e ciprian questa cosa non la volevo sentire - VicolodelleNews : #uominiedonne Guai in paradiso per Andrea Nicole e Ciprian - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News… - MicheleVassall8 : Raga ma Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati? #uominiedonne - Andrea_Olivieri : @settecoppeotto Claudia Cardinale Virna Lisi Michelle Pfeiffer Tia Carrere Nicole Kidman Per gli intenditori inve… -