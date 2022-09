X Factor | Linda Riverditi canta i Maneskin e Damiano le scrive

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri sera è tornato Xcon una nuova giuria (Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico) e una nuova conduttrice (Francesca Michielin). Fra le nuoventi che hanno provato ad ottenere un posto nel cast fisso anche, 18enne di Alba di origine albanese. La giovanissima ha presentato Coraline deiottenendo ben quattro sì. “I miei brani — ha raccontato prima della sua esibizione — sono autobiografici e raccontano molto di me. Attualmente sono ancora nel cassetto in attesa di essere pubblicati. Amo la musica perché è liberatoria ed è il modo di buttare fuori tutto quello che ho dentro. Ho deciso di partecipare ad Xper avere una grande iniezione di autostima e per poter urlare in faccia alla gente tutto quello che sento”. Fra i più commossi ...

Linda Riverditi voto: 9 Sembra uno scricciolo pronto a essere spazzato via al primo alito di vento. È stata salutata con una standing ovation al termine della sua esibizione alla prima puntata della nuova edizione di X Factor, ma il regalo più grande per la giovane arriva ora con il commento di Damiano: "Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero." Linda Riverditi ha incantato il pubblico di X Factor 2022, intonando Coraline dei Maneskin. In queste ore, è arrivata la reazione di Damiano David.