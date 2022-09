Ungheria e aborto, Zingaretti: “Crudele forma di tortura” (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA – “L’Ungheria di Orban ha deciso di far ascoltare il battito del cuore del feto alle donne che pensano di abortire. È una Crudele forma di tortura. La destra populista nel mondo minaccia i diritti e le libertà. La 194 unisce prevenzione e diritto di scelta delle donne, come si deve fare in una democrazia. La difenderemo con tutte le nostre forze”. E’ quanto afferma, sul suo canale Telegram, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA – “L’di Orban ha deciso di far ascoltare il battito del cuore del feto alle donne che pensano di abortire. È unadi. La destra populista nel mondo minaccia i diritti e le libertà. La 194 unisce prevenzione e diritto di scelta delle donne, come si deve fare in una democrazia. La difenderemo con tutte le nostre forze”. E’ quanto afferma, sul suo canale Telegram, il presidente della Regione Lazio Nicola, ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

LiaQuartapelle : Questa è l’Ungheria. E in Italia Salvini dice che è l’esempio da seguire sulle politiche per la famiglia. - Lopinionista : Ungheria e aborto, Zingaretti: 'Crudele forma di tortura' - SilvanaColomb10 : RT @BimbePeppe: Come se iniziassimo a sentire nell’aria il fatto che ne stanno sparando troppe…di vaccate. Troppo sicuri di sè pensano di… - marina2006 : RT @manginobrioches: In #Ungheria l'#aborto è possibile in pochissimi casi: gravidanza frutto di violenza o che mette in pericolo la vita d… - graglietti : RT @manginobrioches: In #Ungheria l'#aborto è possibile in pochissimi casi: gravidanza frutto di violenza o che mette in pericolo la vita d… -