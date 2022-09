Traffico Roma del 16-09-2022 ore 17:00 (Di venerdì 16 settembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Magna Grecia ?????? Code a tratti tra Piazza Tuscolo e Via Appia Nuova > Via Appia Nuova #Luceverde #Lazio - stefanodatri : @PoliticaPerJedi Roma ridotta a uno straccio, traffico impazzito, studenti per strada senza possibilità di tornare… - VAIstradeanas : 16:38 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - TgrRai : #Sciopero dei trasporti pubblici, a #Roma dalle 8,30 alle 16,30. #Metropolitana A chiusa e autobus a singhiozzo, tr… - roma_tg24 : Scontro tra auto e camion sulla tangenziale est: caos e traffico -