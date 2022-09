TikTok Now è la nuova funzione clone di BeReal (Di venerdì 16 settembre 2022) TikTok Now è la nuova funzionalità del social cinese che è fondamentalmente una copia di BeReal, la vivace app francese che sta guadagnando costantemente popolarità. TikTok è l’app più popolare del momento per il suo feed di contenuti curato e basato sull’intelligenza artificiale, ma la società si è resa evidentemente conto che esiste un mercato in crescita di giovani che sono stanchi di scorrere i feed incoerenti e basati su algoritmi delle celebrità. Sfortunatamente, invece di creare qualcosa di nuovo, ha deciso di rubare direttamente l’idea di un’altra azienda da utilizzare nella propria app. Le 6 migliori app di video editing per TikTok TikTok Now, la copia di BeReal L’originalità non è una caratteristica dei nostri tempi, almeno nel mondo delle app dei social ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 16 settembre 2022)Now è lafunzionalità del social cinese che è fondamentalmente una copia di, la vivace app francese che sta guadagnando costantemente popolarità.è l’app più popolare del momento per il suo feed di contenuti curato e basato sull’intelligenza artificiale, ma la società si è resa evidentemente conto che esiste un mercato in crescita di giovani che sono stanchi di scorrere i feed incoerenti e basati su algoritmi delle celebrità. Sfortunatamente, invece di creare qualcosa di nuovo, ha deciso di rubare direttamente l’idea di un’altra azienda da utilizzare nella propria app. Le 6 migliori app di video editing perNow, la copia diL’originalità non è una caratteristica dei nostri tempi, almeno nel mondo delle app dei social ...

