SALERNITANA-LECCE DERBY DEL SUD PER LA PRIMA VOLTA IN SERIE A (Di venerdì 16 settembre 2022) Sarà la PRIMA VOLTA in SERIE A e forse non poteva esserci momento migliore. Stasera, alle ore 20.45, si gioca SALERNITANA-LECCE, anticipo della settima giornata. Si affrontano due tra le squadre più belle del campionato, al netto dei valori individuali: Davide Nicola e Marco Baroni hanno costruito, seppur in modo diverso, due gruppi che praticano un calcio propositivo. Così è molto probabile che questo DERBY del Sud possa far divertire chi avrà il piacere di guardarlo. SALERNITANA-LECCE COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La SALERNITANA ha perso solo all'esordio in campionato e ha collezionato una striscia di cinque risultati utili consecutivi: i pari in trasferta contro Udinese, Bologna e Juventus, quello in casa con l'Empoli e il netto ...

