Putin umiliato a Samarcanda: immagini pazzesche dal vertice | Video (Di venerdì 16 settembre 2022) Come cambia la storia: fino a pochi mesi fa Vladimir Putin aveva l'abitudine di presentarsi agli incontri politici in studiato ritardo. Di questi tempi è invece il leader del Cremlino a dover sottostare ai capricci altrui: a luglio fu Erdogan a farlo attendere, ieri Vladimir Vladimirovich è rimasto in piedi per un buon mezzo minuto in attesa che il presidente kirghizo Sadir Japarov si decidesse a stringergli la mano. Ma nella Samarcanda che mille anni fa era crocevia commerciale della Via della Seta, li presidenti russo ha incassato anche significativi successi. In particolare, dall'incontro con Xi Jinping, il primo dall'inizio della guerra in Ucraina. Stringendo la mano a Xi nella città dell'Uzbekistan a margine del vertice della SCO, l'Organizzazione di Shanghai che raccoglie vari paesi eurasiatici attorno all'asse ...

