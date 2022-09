Perché Xi ha rifiutato un incontro col Papa

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il Vaticano ha fatto sapere alla Reuters, tramite una fonte anonima, cheFrancesco era disposto a incontrare il leader cinese Xi Jinping mentre entrambi i leader si trovavano nella capitale kazaka. Ma la Cina ha risposto che non c’era abbastanza tempo. Xi era a Nur Sultan per la sua prima visita di stato post-Covid — diretto a Samarcanda per l’della Shanghai Cooperation Organization —mentre il pontefice era nella capitale kazaka per uninterreligioso. La fonte della Reuters non ha fornito dettagli su come o quando il Vaticano si sia rivolto alla Cina, con la quale è coinvolto in un delicato dialogo sullo status della Chiesa cattolica romana nel Paese. Quello che si sa è che è stata offerta “un’espressione di disponibilità”. La parte cinese avrebbe “apprezzato il gesto”, ma che non c’era tempo libero nell’agenda ...