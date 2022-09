“Non ha più nessuno”: Juventus, il verdetto su Allegri è netto (Di venerdì 16 settembre 2022) Sempre più complicato il periodo vissuto dall’allenatore della Juventus Allegri: montano le polemiche, il club si aspetta una svolta. Clima teso in casa Juventus, dopo la sconfitta rimediata mercoledì in casa per mano del Benfica. Mai, nella sua storia, il club era uscito sconfitto dalle prime due gare della fase a gironi della Champions League. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Sempre più complicato il periodo vissuto dall’allenatore della: montano le polemiche, il club si aspetta una svolta. Clima teso in casa, dopo la sconfitta rimediata mercoledì in casa per mano del Benfica. Mai, nella sua storia, il club era uscito sconfitto dalle prime due gare della fase a gironi della Champions League. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiuseppeConteIT : 'La più grande sofferenza è essere soli'. Don Puglisi ha sfidato la mafia ed è stato ucciso 29 anni fa. Ci ha inseg… - Pontifex_it : L’estremismo, il radicalismo, il terrorismo e ogni altro incentivo all’odio, all’ostilità, alla violenza e alla gue… - GigiDatome : La maglia più bella del mondo. E un gruppo che non è stato da meno. Grazie a tutti per il sostegno. Credetemi, lo… - mvetto : @marioadinolfi Stavo attendendo la sua dimostrazione di intelligenza anche oggi. L’europa concorda nel definire l’u… - MarceVann : Gli sgherri di Zio Sam hanno 'evocato' questo dossier per metterci in guardia dalle ingerenze politiche straniere (… -