“No alle armi e poi il capovolgimento...”. Draghi umilia Conte sull'Ucraina (Di venerdì 16 settembre 2022) Mario Draghi è vicino alla fine del suo mandato da presidente del Consiglio e in occasione della conferenza stampa sul dl aiuti si è levato diversi sassolini dalla scarpa, uno dei quali non è passato affatto inosservato. Il premier, parlando dell'Ucraina, ha sparato a zero su chi si era detto contrario all'invio delle armi per difendersi dalla Russia e poi ha esultato negli ultimi giorni per la controffensiva di Kiev: “Nei rapporti internazionali c'è da essere trasparenti, ci vuole coerenza, non capovolgimenti e giravolte. sull'Ucraina e l'invio di armi non si può votare per l'invio delle armi e poi dire no, non sono d'accordo, oppure ancora peggio inorgoglirsi per l'avanzata Ucraina dopo che si è votato contro l'invio di armi, si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Marioè vicino alla fine del suo mandato da presidente del Consiglio e in occasione della conferenza stampa sul dl aiuti si è levato diversi sassolini dalla scarpa, uno dei quali non è passato affatto inosservato. Il premier, parlando dell', ha sparato a zero su chi si era detto contrario all'invio delleper difendersi dalla Russia e poi ha esultato negli ultimi giorni per la controffensiva di Kiev: “Nei rapporti internazionali c'è da essere trasparenti, ci vuole coerenza, non capovolgimenti e giravolte.e l'invio dinon si può votare per l'invio dellee poi dire no, non sono d'accordo, oppure ancora peggio inorgoglirsi per l'avanzatadopo che si è votato contro l'invio di, si ...

federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - ale_dibattista : Vi aspetto domani alle 15.30 a Roma alla festa del @ilfattoquotidianoit. Con me Moni Ovadia e Barbara Spinelli. Par… - GiovaQuez : Dibba: 'Non tutti hanno fatto il viaggio in Russia che ho fatto io e conoscono la grandezza del Paese. Voterò chi p… - Max_Alle : RT @GabrieleCarrer: Draghi: “Non si può inorgoglirsi dell’avanzata ucraina dopo che si è votato e si è contro l’invio delle armi. Si voleva… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Siluro di #Draghi a #Conte: “No alle armi e poi orgoglio per la controffensiva dell’#Ucraina?” #guerra #russia #16settembre #… -