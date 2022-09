Moto3 | risultati FP2 GP Aragon 2022 | Dennis Foggia vola davanti a Sasaki | 4° Stefano Nepa

(Di venerdì 16 settembre 2022) Unon fire. Il pilota della Honda Leopard Racing ha chiuso in testa le prove libere 2 del GP di, 15° round del Mondialedi. Il centauro italiano ha siglato il crono di 1:58.507 a precedere di 0.170 il giapponese Ayumu(Sterilgarda Husqvarna Max) e di 0.323 lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo). Buone indicazioni perin vista della gara, soprattutto nella sfida iridata ai primi due della classifica generale, ovvero gli iberici Izan Guevara e Sergio Garcia dell’ Autosolar GASGAS Aspar Team, che hanno terminato rispettivamente in sesta (+0.597) e 21ma posizione (+1.393). Tuttavia, Garcia, nell’ambito della classifica combinata, risulta nella top-14. Un buon turno in casa Italia, considerando quanto fatto da ...

