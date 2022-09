Meloni, Orban ha vinto elezioni, Ungheria sistema democratico (Di venerdì 16 settembre 2022) "Noi parliamo di una realtà nella quale tutti i partiti ungheresi, anche quelli che stanno all'opposizione di Victor Orban, si sono indignati per questo documento Ue. Secondo voi è una dittatura ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) "Noi parliamo di una realtà nella quale tutti i partiti ungheresi, anche quelli che stanno all'opposizione di Victor, si sono indignati per questo documento Ue. Secondo voi è una dittatura ...

rulajebreal : Il rapporto approvato dall’Europarlamento definisce l'Ungheria una 'minaccia sistemica' ai valori fondanti l’Europa… - brandobenifei : Per il #ParlamentoEuropeo l’Ungheria non è più una democrazia: oggi abbiamo condannato #Orban e il suo attacco allo… - HuffPostItalia : Conte: 'O Salvini e Meloni chiedono scusa su Orban o non sono idonei a governare' - LuigiPunzo03 : RT @La_manina__: Secondo Giorgia Meloni l'Ungheria è un sistema democratico, perché Orban ha vinto elezioni. Cara Giorgia Meloni, anche Put… - FrancoRomanell8 : RT @AlbertoLetizia2: Per Meloni l'Ungheria è una democrazia perchè Orban ha vinto le elezioni. Qua mancano le basi. E' stato detto all'infi… -