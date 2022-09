Marche, Draghi: profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni (Di venerdì 16 settembre 2022) "Voglio prima di tutto esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche ed esprimere la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle vittime e a tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) "Voglio prima di tutto esprimere il mio piùper lenelleed esprimere la vicinanza del governo e mia personale ai familiarie a tutti i ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi nel pomeriggio ad Ostra nelle Marche per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle… - TgLa7 : #maltempo : #Draghi , 5 mln per #Marche primo stanziamento - shardana50 : RT @BrunoTrillini: Forza Draghi alla lotta anche oggi per il decreto aiuti con la Lega che difende i balneari e oggi vai nelle Marche anche… - milano_xr : RT @inartested: Oggi viene draghi nelle Marche a fa la sfilata. Draghi, quello delle centrali a carbone. Quanto successo ieri è dovuto al c… - UGLConf : DISASTRI PREVEDIBILI: bomba d’acqua sulle Marche, stato di emergenza. Il CdM lo ha deliberato. Draghi nel pomeriggi… -