L' estate è finita | temperature a picco nel week-end

Leggi su agi

(Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Forti burrasche e crollo delle: il prossimo fine settimana segna la fine dell'. Per quanto riguarda la recente bomba d'acqua in Italia che ha causato morti e dispersi, gli esperti evidenziano: "maltempo estremo, temporali autorigeneranti tra Umbria e Marche - spiega "Il Meteo.it" - con piene fluviali drammatiche in poche ore. La pioggia di 6 mesi in un pomeriggio, un sistema temporalesco nato ad ovest della Sardegna che ha attraversato il Tirreno prendendo energia sul mare caldissimo: come risultato ecco i nubifragi torrenziali sul crinale appenninico centrale e le piene drammatiche verso le Marche". Sono i cambiamenti climatici in atto, con l'eredità della caldissima2022 che "a causa del mare caldo, lascia una triste possibilita' di nubifragi intensi per almeno un altro mese". Per i meteorologi ...