Lavoro: 3M avvia un nuovo modello, più flessibilità e benessere (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – Il gruppo 3M lancia un nuovo modello di Lavoro flessibile per favorire il giusto equilibrio tra Lavoro e vita privata migliorando la produttività e promuovendo inclusione e benessere. In seguito alla pandemia, in Italia, l’83% dei dipendenti della multinazionale Usa ha scelto la formula Ibrida, con la libertà di decidere quanti giorni dedicare al Lavoro da casa e quanti in ufficio. In particolare si registra una forte adozione dello smart working da parte delle donne (95%). Si tratta di dati equiparabili a quelli di Spagna e Francia, mentre, in Germania e Regno Unito si registra una maggiore tendenza alla presenza in ufficio. “È innegabile quanto oggi, a seguito dei cambiamenti determinati dalla pandemia, si abbia la necessità di godere di una maggiore ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO – Il gruppo 3M lancia undiflessibile per favorire il giusto equilibrio trae vita privata migliorando la produttività e promuovendo inclusione e. In seguito alla pandemia, in Italia, l’83% dei dipendenti della multinazionale Usa ha scelto la formula Ibrida, con la libertà di decidere quanti giorni dedicare alda casa e quanti in ufficio. In particolare si registra una forte adozione dello smart working da parte delle donne (95%). Si tratta di dati equiparabili a quelli di Spagna e Francia, mentre, in Germania e Regno Unito si registra una maggiore tendenza alla presenza in ufficio. “È innegabile quanto oggi, a seguito dei cambiamenti determinati dalla pandemia, si abbia la necessità di godere di una maggiore ...

