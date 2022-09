La Roma si riscatta e batte l’Helsinki 3-0

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la sconfitta in Bulgaria con il Ludogorets, lasindo all`Olimpico l`HJK Helsinki 3-0. La squadra di Mourinho non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo nonostante la superiorità numerica (espulso Tenho al 18`), ma nella ripresa si scatena. Dybala entra e la sblocca, Pellegrini raddoppia dopo una bella azione di Zaniolo. Ancora il fantasista, in versione assist-man, regala la palla per il 3-0 di Belotti. Nell'altro match Betis-Ludogorets 3-2.Risultati: Betis-Ludogorets 3-2;-Hjk Helsinki 3-0 Classifica: Betis 6,, Ludogorets 3, Helsinki 0Gruppo C Prima giornata (08/09): Hjk Helsinki-Betis 0-2; Ludogorets-2-1 Seconda giornata (15/09): Betis-Ludogorets 3-2;-Hjk Helsinki 3-0 Terza giornata (06/10): Hjk Helsinki-Ludogorets ...

Gol di Dybala, Pellegrini e Belotti Dopo la sconfitta all'esordio in Bulgaria con il Ludogorets, lasibattendo all'Olimpico l'HJK Helsinki 3 - 0. La squadra di Mourinho non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo nonostante la superiorità numerica per il rosso Tenho dopo un ...Lacrea, ma quando c'è da concludere spesso è imprecisa. Al 26' invece trema il palo di Rui Patricio, salvato solo dal legno alla sua sinistra, su un'incornata di Hoskonen. Al 33' Hazard blocca ...