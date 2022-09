INTER, CALHANOGLU KO: ASLLANI, GAGLIARDINI O MKHITARYAN AL SUO POSTO (Di venerdì 16 settembre 2022) Distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. I tifosi dell’INTER, loro malgrado, ne hanno già sentito parlare recentemente, quindi hanno capito in fretta quanto fosse serio l’infortunio di Hakan CALHANOGLU, vittima dello stesso problema che ha tenuto lontano dai campi Romelu Lukaku nelle ultime settimane. Il turco, dunque, tornerà fra circa un mese: salterà la sfida con l’Udinese, poi per fortuna di Inzaghi ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali che consentirà al tecnico nerazzurro di perdere la sua mezzala per un numero minore di partite. Ma a questo punto si apre il dibattito: chi far giocare al suo POSTO tra i centrocampisti in rosa, ASLLANI, GAGLIARDINI o MKHITARYAN? INTER CALHANOGLU KO: ASLLANI QUASI ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 16 settembre 2022) Distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. I tifosi dell’, loro malgrado, ne hanno già sentito parlare recentemente, quindi hanno capito in fretta quanto fosse serio l’infortunio di Hakan, vittima dello stesso problema che ha tenuto lontano dai campi Romelu Lukaku nelle ultime settimane. Il turco, dunque, tornerà fra circa un mese: salterà la sfida con l’Udinese, poi per fortuna di Inzaghi ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali che consentirà al tecnico nerazzurro di perdere la sua mezzala per un numero minore di partite. Ma a questo punto si apre il dibattito: chi far giocare al suotra i centrocampisti in rosa,KO:QUASI ...

