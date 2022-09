Ginnastica ritmica | Mondiali Sofia 2022 | delusione Italia | è solo quarta nell’All-Around a squadre

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022)aidiin scena a. Per le Farfalle un quarto posto e tanti rimpianti per un esercizio misto al di sotto delle aspettative. Medaglia d’oro alle padrone di casa della Bulgaria con 66.600, argento a Israele con 64.650 e Spagna di bronzo con 63.200; le tresul podio volano direttamente a Parigi 2024, mentre per le Azzurre bisognerà aspettare i prossimi. IL CALENDARIO COMPLETO Esordio non perfetto per le Farfalle, che nell’esercizio misto con tre nastri e due palle commettono un errore con una perdita d’attrezzo. Prova comunque commovente delle Azzurre, splendide dal punto di vista tecnico e ...