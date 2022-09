Gf Vip | Stefania Orlando ufficializza la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi | il comunicato

IsaeChia : #GfVip, Stefania Orlando ufficializza la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi: il comunicato - IVALDO1962 : @jacopo_iacoboni Oggi è tutto un cinguettare,povero, ti ha defollowato un vip,ma riposati e leggeti ,2 buoni libri,… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, colpo di scena - mcacciaglia64 : RT @RiganteLeonardo: @stormi1904 @tbuccico69 @PoveraR @battaglia_persa @lorenzabo @scrocknroll @SchwarzGuido @stefania_mileto @romanoesauri… - InsertoMagazine : Stefania Orlando brutte notizie. Giunti al capolinea. La showgirl, tra le protagoniste della quinta edizione del Gf… -

Da Mara Venier aOrlando al party romano è un via vai diUna festa glamour per Alberto Matano che ha spento 50 candeline in un locale romano. Il conduttore e giornalista, che a giugno ha sposato il ...Al Jackie O', storico locale nella Capitale, arrivano un mare diper far festa con il ... In pista scendonoOrlando , Anna Pettinelli , Alba Parietti , il figlio Francesco Oppini . Tra gli ...Allo storico Jackie O’ a Roma festa super glamour per i conduttore Parata di famosi: nessuno vuole mancare all’evento organizzato dal giornalista Alberto Matano per i 50 anni organizza un party super ...Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio di Stefania Orlando con Simone Gianlorenzi. A farlo sospettare alcuni indizi trapelati in rete negli ultimi giorni: la coppia non si mostra più insieme dallo ...