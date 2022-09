Fuga dalla sanità lombarda. Radiologi in prestito a Chiavenna (Di venerdì 16 settembre 2022) A proposito della fulgida sanità lombarda, pietra miliare della narrazione dell’eccellenza lombarda: a Chiavenna, in provincia di Sondrio, sono finiti i Radiologi e l’ospedale vicino al confine con la Svizzera è costretto a firmare un accordo con Palermo. A Chiavenna sono finiti i Radiologi e l’ospedale vicino al confine con la Svizzera è costretto a firmare un accordo con Palermo Solo così i cittadini potranno accedere a ecografie, Tac, con o senza mezzi di contrasto, interne e ambulatoriali, e i relativi referti. L’azienda sanitaria valtellinese ha chiesto aiuto all’Azienda Ospedaliera “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo che mette a disposizione i propri Radiologi dalle ore 8 alle ore 20, da lunedì a venerdì. Asst Valtellina scrive in una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) A proposito della fulgida, pietra miliare della narrazione dell’eccellenza: a, in provincia di Sondrio, sono finiti ie l’ospedale vicino al confine con la Svizzera è costretto a firmare un accordo con Palermo. Asono finiti ie l’ospedale vicino al confine con la Svizzera è costretto a firmare un accordo con Palermo Solo così i cittadini potranno accedere a ecografie, Tac, con o senza mezzi di contrasto, interne e ambulatoriali, e i relativi referti. L’azienda sanitaria valtellinese ha chiesto aiuto all’Azienda Ospedaliera “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo che mette a disposizione i propridalle ore 8 alle ore 20, da lunedì a venerdì. Asst Valtellina scrive in una ...

