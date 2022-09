Francesca Chillemi confessa tutto su Elena Sofia Ricci (Di venerdì 16 settembre 2022) Le dichiarazioni di Francesca Chillemi prima del grande debutto di Viola – come il mare. Vediamo le sue parole. E’ davvero un momento d’oro per Francesca Chillemi, attrice televisiva. Il prossimo 30 settembre debutterà con l’attesissima fiction Viola come il mare su Canale 5 con Can Yaman. (web)L’ex miss Italia ha parlato del suo rapporto con la collega Elena Sofia Ricci. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato. Le parole di Francesca Chillemi sulla collega Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci oltre ad avere un ottimo rapporto sul set, sono in grande sintonia anche all’esterno. L’ex Miss Italia ha deciso di lasciare la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Le dichiarazioni diprima del grande debutto di Viola – come il mare. Vediamo le sue parole. E’ davvero un momento d’oro per, attrice televisiva. Il prossimo 30 settembre debutterà con l’attesissima fiction Viola come il mare su Canale 5 con Can Yaman. (web)L’ex miss Italia ha parlato del suo rapporto con la collega. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato. Le parole disulla collegaoltre ad avere un ottimo rapporto sul set, sono in grande sintonia anche all’esterno. L’ex Miss Italia ha deciso di lasciare la ...

