“Da quando non prendo più la pillola sono ingrassata: è normale?” (Di venerdì 16 settembre 2022) Salve dottore, da quasi 6 mesi ho tolto la pillola contraccettiva (Novadien). Ma da quando l’ho tolta stranamente ho più cellulite, mi sono tornati i brufoli e noto che con il peso faccio fatica a scendere. La mia domanda è: può essere che il mio corpo si debba stabilizzare perché prendevo la pillola da 10 anni? E il Dufaston, essendo un progesterone, può portare gonfiore addominale? Io lo prendo con il Dikirogen. Grazie mille per l’aiuto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 16 settembre 2022) Salve dottore, da quasi 6 mesi ho tolto lacontraccettiva (Novadien). Ma dal’ho tolta stranamente ho più cellulite, mitornati i brufoli e noto che con il peso faccio fatica a scendere. La mia domanda è: può essere che il mio corpo si debba stabilizzare perché prendevo lada 10 anni? E il Dufaston, essendo un progesterone, può portare gonfiore addominale? Io locon il Dikirogen. Grazie mille per l’aiuto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - Giorgiolaporta : Ma quando #Orban vi serviva per eleggere #Gentiloni e #Sassoli del #Pd o la Commissione #Ursula, non era #fascista,… - gippu1 : Non sbaglia #Allegri quando ripete che a questa Juventus mancano tanti giocatori: soprattutto Pogba, Alex Sandro, S… - diemme751 : RT @pif_iltestimone: Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cant… - amorsisulcuore : Se non sei disposta sempre a cercare la luce dove sembra ci sia solo il buio, senza fermarti, anche quando sembra impossibile, tu fallirai. -