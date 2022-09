Cluj | UFFICIALE l’arrivo di Mbaye

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’ex Bologna, Ibrahima, è un nuovo giocatore del: il terzino ha firmato in questi giorni con la società rumena L’ex Bologna, Ibrahima, è un nuovo giocatore del: il terzino ha firmato in questi giorni con la società rumena. La stessa società ha ufficializzato sul proprio sitodel difensore nelle ultime stagioni in Emilia con la maglia dei felsinei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

