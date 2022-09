Cina, a fuoco un grattacielo a Changsha. Le tv: “Fiamme in diverse decine di piani”. Sconosciuto il numero delle vittime (Di venerdì 16 settembre 2022) È “attualmente Sconosciuto” il numero delle vittime del grave incendio scoppiato a Changsha in Cina. Il rogo è divampato all’interno di un grattacielo del capoluogo della provincia centrale dell’Hunan, con oltre otto milioni di abitanti. L’edificio è della China Telecom, oltre 200 metri di altezza pieni di uffici. Palazzo di #ChinaTelecom a #Changsha a fuoco. pic.twitter.com/jhXZt91POJ — real eyes ???????????????? (@Garma Ral) September 16, 2022 A rendere noto quanto accaduto sono i mezzi di informazione statali, senza appunto rivelare il numero dei morti. “Dal sito fuoriesce fumo denso, mentre le Fiamme si sono sviluppate in diverse decine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) È “attualmente” ildel grave incendio scoppiato ain. Il rogo è divampato all’interno di undel capoluogo della provincia centrale dell’Hunan, con oltre otto milioni di abitanti. L’edificio è della China Telecom, oltre 200 metri di altezza pieni di uffici. Palazzo di #ChinaTelecom a #. pic.twitter.com/jhXZt91POJ — real eyes ???????????????? (@Garma Ral) September 16, 2022 A rendere noto quanto accaduto sono i mezzi di informazione statali, senza appunto rivelare ildei morti. “Dal sito fuoriesce fumo denso, mentre lesi sono sviluppate indi ...

